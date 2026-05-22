Наука и образование

Последние звонки пройдут для 18 тысяч выпускников пермских школ

В 2026 году Последние звонки в пермских школах проведут 26 мая. В учебных заведениях планируются традиционные торжественные линейки, творческие концерты и церемонии награждения.

Дмитрий Махонин/Telegram

По данным департамента образования, в этом году обучение завершат свыше 18 тыс. учеников: около 13 тыс. девятиклассников и более 4 тыс. одиннадцатиклассников. Летом у них начнется государственная итоговая аттестация: 1 июня первый ОГЭ (по математике), а 2 июня первый ЕГЭ (по истории, литературе и химии).

Напомним, в день Последних звонков в Перми будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя.

