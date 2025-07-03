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Обществознание стало самым массовым предметом для пересдачи ЕГЭ

В Пермском крае пересдавать Единый государственный экзамен 3 и 4 июля решили более 1,9 тыс. выпускников. Это 21% от общего числа сдававших ЕГЭ в этом году.

Пресс-служба министерства образования Пермского края

Самыми массовыми предметами для пересдачи стали обществознание, профильная математика и информатика. Результаты по этим экзаменам решили улучшить 381 и 380 человек. Как рассказали в пресс-службе министерства образования Пермского края, русский язык намерены пересдать 299 выпускников, биологию — 125, химию — 96, а физику — 33.

Для проведения экзаменов в дополнительные дни пересдачи в Пермском крае будет задействовано около 40 пунктов. В министерстве образования напомнили, что предыдущий результат будет аннулирован, а этот станет окончательным.

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