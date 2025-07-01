Больше 13 тысяч заявлений на прием в первый класс пришло в школы

В Перми завершился основной этап приемной кампании в первые классы. Он был предназначен для детей, живущих на закрепленной за школой территории, а также для тех, у кого есть внеочередное, первоочередное и преимущественное права зачисления.
Первый этап приемной кампании длился с 1 апреля. По данным городского департамента образования, за это время в школы Перми пришло 13 596 заявлений на прием в первые классы.
С 6 июля начинается второй этап приема первоклассников: заявление можно подать в любую школу вне зависимости от места проживания. Он продлится до того момента, пока в учебных заведениях не останется свободных мест, но не позднее 5 сентября.
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