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Больше 13 тысяч заявлений на прием в первый класс пришло в школы

В Перми завершился основной этап приемной кампании в первые классы. Он был предназначен для детей, живущих на закрепленной за школой территории, а также для тех, у кого есть внеочередное, первоочередное и преимущественное права зачисления.

Пресс-служба администрации Перми

Первый этап приемной кампании длился с 1 апреля. По данным городского департамента образования, за это время в школы Перми пришло 13 596 заявлений на прием в первые классы.

С 6 июля начинается второй этап приема первоклассников: заявление можно подать в любую школу вне зависимости от места проживания. Он продлится до того момента, пока в учебных заведениях не останется свободных мест, но не позднее 5 сентября.

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