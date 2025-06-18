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Известно, сколько выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Стали известны предварительные результаты ЕГЭ по русскому языку. В число тех, кто от 81 балла и больше, вошли более 1,2 тыс. выпускников.

Пресс-служба министерства образования Пермского края

В Пермском крае 17 школьников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Это ученики из школ №146, 7, 9, 82 и гимназий №4 и 8 (Пермь), а также учебных учреждений Лысьвы, Кунгура, Соликамска, Нытвы, Кудымкара, Пермского и Карагайского округов.

По данным пресс-службы министерства образования, по результатам пяти экзаменов сейчас в Пермском крае насчитывается 44 стобалльника.

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