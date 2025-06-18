Известно, сколько выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В Пермском крае 17 школьников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Это ученики из школ №146, 7, 9, 82 и гимназий №4 и 8 (Пермь), а также учебных учреждений Лысьвы, Кунгура, Соликамска, Нытвы, Кудымкара, Пермского и Карагайского округов.

По данным пресс-службы министерства образования, по результатам пяти экзаменов сейчас в Пермском крае насчитывается 44 стобалльника.