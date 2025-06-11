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ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов сдал только один выпускник

Самый высокий балл за ЕГЭ по математике в Пермском крае получил только один человек. Это выпускник школы № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла. В пресс-службе министерства образования подвели предварительные итоги экзамена.

Пресс-служба министерства образования Пермского края

Более 640 выпускников в Пермском крае получили результаты выше 80 баллов. Средний балл по профильной математике составил 66, это выше, чем в среднем по России. Этот экзамен обязателен для тех, кто собирается поступать в технический вуз. Для остальных выпускников проводят ЕГЭ по математике базового уровня.

На данный момент известны результаты экзаменов по четырем предметам. В министерстве образования Пермского края рассказали, что в регионе 27 выпускников-стобалльников.

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