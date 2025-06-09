Известны результаты первых ЕГЭ: на 100 баллов написали 26 выпускников

В итоге 440 выпускников написали ЕГЭ по литературе, истории и химии на высокие баллы (от 81 до 100), из них 26 человек стали стобалльниками. В пресс-службе министерства образования Пермского края рассказали, что на 100 баллов с экзаменационными заданиями по химии справились 22 выпускника из Перми, Березников, Кунгура, Горнозаводска, Куеды, Осы, Суксуна, Чердыни. Три человека из Перми и Кунгура написали ЕГЭ по истории без единой ошибки, одна ученица сдала литературу на 100 баллов.

Список школ, выпускники которых справились с экзаменом на 100 баллов:

Пермь: гимназии №31, №6, №17, №5, №7, №8, №11 им. С.П. Дягилева, школы №146, №2 им. В.Н. Татищева, Петролеум+, инженерная школа, лицей №1, №2

Березники: школа №3

Кунгур: лицей №1

Горнозаводск: школа №3

Куеда: школа №2

Оса: школа №4

Суксун: школа №1

Чердынская школа

Лицей пермского кампуса Высшей школы экономики

Информационный обзор редакции.