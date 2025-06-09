Известны результаты первых ЕГЭ: на 100 баллов написали 26 выпускников

В министерстве образования подвели результаты первых ЕГЭ в Пермском крае по литературе, истории и химии, которые проходили 23 мая. Экзамены по трем этим предметам сдавали 2,6 тыс. человек.
В итоге 440 выпускников написали ЕГЭ по литературе, истории и химии на высокие баллы (от 81 до 100), из них 26 человек стали стобалльниками. В пресс-службе министерства образования Пермского края рассказали, что на 100 баллов с экзаменационными заданиями по химии справились 22 выпускника из Перми, Березников, Кунгура, Горнозаводска, Куеды, Осы, Суксуна, Чердыни. Три человека из Перми и Кунгура написали ЕГЭ по истории без единой ошибки, одна ученица сдала литературу на 100 баллов.
Список школ, выпускники которых справились с экзаменом на 100 баллов:
- Пермь: гимназии №31, №6, №17, №5, №7, №8, №11 им. С.П. Дягилева, школы №146, №2 им. В.Н. Татищева, Петролеум+, инженерная школа, лицей №1, №2
- Березники: школа №3
- Кунгур: лицей №1
- Горнозаводск: школа №3
- Куеда: школа №2
- Оса: школа №4
- Суксун: школа №1
- Чердынская школа
- Лицей пермского кампуса Высшей школы экономики
Информационный обзор редакции.
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