11 июня пермяки смогут увидеть редкое явление — Клубничную луну

На восходе Луна может казаться оранжевой или золотистой из-за рассеивания света в атмосфере, низко над горизонтом виден легкий розоватый оттенок. «Для наблюдения за необычным явлением желательно выехать на открытую местность, где нет света от городской застройки. Время восхода естественного спутника Земли (около 21:30–22:30 по Москве)», — рассказал Евгений Бурмистров, преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы Пермского Политеха.

Также с конца мая до середины августа можно увидеть серебристые облака. Они состоят из мельчайших кристаллов льда, образующихся вокруг микроскопических частиц, оставшихся от сгоревших в атмосфере метеоров. Самое благоприятное время для них — примерно через 90–120 минут после захода Солнца или до его восхода.

Недавно мы рассказывали о том, что астрономы нашли следы внеземной жизни: разбираемся с учеными, что это значит.

Информационный обзор редакции.