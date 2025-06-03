Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

11 июня пермяки смогут увидеть редкое явление — Клубничную луну

Пермяки 11 июня смогут наблюдать редкое полнолуние, которое известно как Клубничная Луна (Strawberry Moon), рассказали в пресс-службе ПНИПУ. Необычные название пришло из культуры американских индейцев и связано с сезоном сбора клубники.

YandexART

На восходе Луна может казаться оранжевой или золотистой из-за рассеивания света в атмосфере, низко над горизонтом виден легкий розоватый оттенок. «Для наблюдения за необычным явлением желательно выехать на открытую местность, где нет света от городской застройки. Время восхода естественного спутника Земли (около 21:30–22:30 по Москве)», — рассказал Евгений Бурмистров, преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы Пермского Политеха.

Также с конца мая до середины августа можно увидеть серебристые облака. Они состоят из мельчайших кристаллов льда, образующихся вокруг микроскопических частиц, оставшихся от сгоревших в атмосфере метеоров. Самое благоприятное время для них — примерно через 90–120 минут после захода Солнца или до его восхода.

Недавно мы рассказывали о том, что астрономы нашли следы внеземной жизни: разбираемся с учеными, что это значит.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: