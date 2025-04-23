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Наука и образование

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Известно, сколько учащихся закончат пермские школы в этом году

В 2025 году «Последние звонки» для учеников девятых и одиннадцатых классов прозвенят 24 мая. В этот день в школах пройдут торжественные линейки.

Виталий Кокшаров

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что в этом году выпускниками станут почти 17 тыс. человек: 12,4 тыс. ученики 9-х классов и 4,4 тыс. учащиеся 11-х классов.

Первый ОГЭ пройдет в Перми 21 мая: это будут иностранные языки, а первыми ЕГЭ буду история, литература, химия. Они планируются 23 мая. Для заболевших, пропустивших ОГЭ и ЕГЭ, предусмотрены резервные дни, 3 и 4 июля.

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