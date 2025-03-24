18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

В Пермском крае запустят проект, посвященный истории, археологии, этнографии коми-пермяцкого народа

Коми-Пермяцкий краеведческий музей запускает 28 марта уникальный просветительский проект «Чужанін» («Родина»). Он посвящен 100-летию Коми-Пермяцкого округа и Году коми-пермяцкого языка в Пермском крае. 

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Первым событием в рамках проекта станет лекция «Ювелирное наследие Прикамья». Спикером будет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований УрО РАН Юлия Подосёнова. Она расскажет о результатах исследований предметов ювелирного искусства с известных археологических памятников Коми-Пермяцкого округа: Агафоновского, Харинского, Важгортского и других. 

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края, проект «Чужанін» («Родина») призван сохранить и популяризировать научные исследования в области истории, археологии, этнографии и языкознания коми-пермяцкого народа.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: