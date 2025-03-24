В Пермском крае запустят проект, посвященный истории, археологии, этнографии коми-пермяцкого народа

Коми-Пермяцкий краеведческий музей запускает 28 марта уникальный просветительский проект «Чужанін» («Родина»). Он посвящен 100-летию Коми-Пермяцкого округа и Году коми-пермяцкого языка в Пермском крае.
Первым событием в рамках проекта станет лекция «Ювелирное наследие Прикамья». Спикером будет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований УрО РАН Юлия Подосёнова. Она расскажет о результатах исследований предметов ювелирного искусства с известных археологических памятников Коми-Пермяцкого округа: Агафоновского, Харинского, Важгортского и других.
Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края, проект «Чужанін» («Родина») призван сохранить и популяризировать научные исследования в области истории, археологии, этнографии и языкознания коми-пермяцкого народа.
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