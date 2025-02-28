Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ

Самым популярным предметом по выбору школьников стало обществознание. Его намерены сдавать более 3,6 тыс. человек. Растет интерес и к точным и естественным наукам. Около 2,5 тыс. пермяков собираются писать ЕГЭ по информатике и 1,8 тыс. человек — по биологии. Также в пятерку популярных предметов для сдачи ЕГЭ в Пермском крае попали физика и химия.

В 2025 году основной период сдачи экзаменов начнется 23 мая, досрочный — 21 марта. 3 и 4 июля состоятся пересдачи.