18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ

В министерстве образования Пермского края рассказали о самых популярных предметах на ЕГЭ. В этом году его будут сдавать более 9,8 тыс. человек.

Пресс-служба министерства образования Пермского края

Самым популярным предметом по выбору школьников стало обществознание. Его намерены сдавать более 3,6 тыс. человек. Растет интерес и к точным и естественным наукам. Около 2,5 тыс. пермяков собираются писать ЕГЭ по информатике и 1,8 тыс. человек — по биологии. Также в пятерку популярных предметов для сдачи ЕГЭ в Пермском крае попали физика и химия.

В 2025 году основной период сдачи экзаменов начнется 23 мая, досрочный — 21 марта. 3 и 4 июля состоятся пересдачи.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: