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Наука и образование

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Политех попал в топ-20 региональных вузов, где лучше всего готовят IT-специалистов

Политех попал в топ-20 вузов по подготовке ИТ-специалистов. ПНИПУ стал единственным представителем Пермского края в рейтинге цифровой сферы.

Дмитрий Фролов

Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, ПНИПУ занял 14-е место в региональном рейтинге по итогам 2024 года. Первые три места в региональном рейтинге занимают УрФУ им. Ельцина, Новосибирский техуниверситет, Нижегородский техуниверситет им Алексеева. В рейтинге не учитывались учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, для столиц составили отдельный список. Там в лидерах — МГТУ им. Баумана, МИРЭА, МФТИ.

В исследовании участвовали более 300 российских вузов с классическими ИТ-специальностями, а также инженерными направлениями, такими, как машиностроение, картография и геоинформатика, медицинская кибернетика. Их оценивали на основе официальной статистики, а также результатов опроса представителей крупных технологических компаний и работодатели.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.

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