Радиокружки планируют открыть в школах в 2025 году

В пермских школах в новом учебном году собираются открыть кружки радиотехнического творчества. В учебных заведениях появится специальное оборудование.
Радиокружки станут частью проекта «На связи!», сообщает «Читай текст». Школьники смогут обучаться по программам радиотехнического творчества «Радиосвязь», «Спортивная радиопеленгация» и «Радиотехническое конструирование». В каких именно учебных заведениях будут работать радиокружки, пока неизвестно, их определят по итогам конкурса.
Первые радиокружки начали работать в 1920-х годах. Школьники собирали на занятиях простые радиоприемники, радиопередатчики и громкоговорители.
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