Радиокружки планируют открыть в школах в 2025 году

Радиокружки станут частью проекта «На связи!», сообщает «Читай текст». Школьники смогут обучаться по программам радиотехнического творчества «Радиосвязь», «Спортивная радиопеленгация» и «Радиотехническое конструирование». В каких именно учебных заведениях будут работать радиокружки, пока неизвестно, их определят по итогам конкурса.

Первые радиокружки начали работать в 1920-х годах. Школьники собирали на занятиях простые радиоприемники, радиопередатчики и громкоговорители.