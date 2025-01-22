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Наука и образование

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Радиокружки планируют открыть в школах в 2025 году

В пермских школах в новом учебном году собираются открыть кружки радиотехнического творчества. В учебных заведениях появится специальное оборудование.

Freepik

Радиокружки станут частью проекта «На связи!», сообщает «Читай текст». Школьники смогут обучаться по программам радиотехнического творчества «Радиосвязь», «Спортивная радиопеленгация» и «Радиотехническое конструирование». В каких именно учебных заведениях будут работать радиокружки, пока неизвестно, их определят по итогам конкурса.

Первые радиокружки начали работать в 1920-х годах. Школьники собирали на занятиях простые радиоприемники, радиопередатчики и громкоговорители.

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