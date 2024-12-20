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Наука и образование

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С углубленным изучением предметов, начальные, коррекционные: названы лучшие школы Пермского края

В министерстве образования Пермского края составили топ-100 лучших школ региона. Учебные заведения оценивали по итогам 2023 года: учитывалась организация профориентационной работы, особенности профильного обучения и воспитательной деятельности. Также составители рейтинга обращали внимание на участие школ в федеральных и региональных проектах.

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Минобр выбрал 20 лучших школ Пермского края с углубленным изучением предметов. В десятку попали:

  • СОШ № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики (Пермь),
  • Лицей № 1 (Кунгур)
  • Гимназия им. Алексея Кирьянова (Чайковский)
  • Школа № 22 (Пермь)
  • Гимназия № 17 (Пермь)
  • Школа № 12 (Пермь)
  • Гимназия № 3 (Пермь)
  • Гимназия № 5 (Пермь)
  • IT-школа с углубленным изучением информатики (Пермь)
  • Гимназия № 1 (Соликамск)

Среди лучших средних общеобразовательных школ 60 учебных заведений. В топ-10 попали:

  • «ЭнергоПолис» (Пермь)
  • Бершетская средняя школа
  • Бабкинская средняя школа
  • Фроловская средняя школа «Навигатор»
  • СОШ № 6 имени Героя России С. Л. Яшкина (Пермь)
  • СОШ № 4 (Оса)
  • СОШ № 131 (Пермь)
  • СОШ № 10 (Кунгур)
  • Гимназия № 3 (Кудымкар)
  • Чердынская СОШ имени А. И. Спирина

В отдельный список выделили 15 лучших школ с начальным и основным образованием, вот топ-10:

  • ООШ (основная общеобразовательная школа) № 7 (Чусовой)
  • НОШ (начальная общеобразовательная школа) № 1 (Губаха)
  • ООШ № 74 (пос. Калинино Чусовского округа)
  • Медянская ООШ (Ординский округ)
  • ООШ № 4 (Красновишерск)
  • Покчинская ООШ имени Героя Социалистического труда И. И. Широкшина (Чердынский округ)
  • Дубовская ООШ (Березовский округ)
  • ООШ № 12 (Чайковский)
  • Крыловская ООШ (Осинский округ)
  • Бреховская ООШ (Суксунский округ)

Министерство образования отметило также пять лучших школ с адаптированными программам: 

  • Лысьвенская школа для детей с ОВЗ
  • Киселевская школа-интернат (Суксунский округ)
  • Специальная школа-интернат (Чернушинский округ)
  • Белоевская школа-интернат (Кудымкарский округ)
  • Краснокамская адаптивная школа-интернат

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