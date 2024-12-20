С углубленным изучением предметов, начальные, коррекционные: названы лучшие школы Пермского края

В министерстве образования Пермского края составили топ-100 лучших школ региона. Учебные заведения оценивали по итогам 2023 года: учитывалась организация профориентационной работы, особенности профильного обучения и воспитательной деятельности. Также составители рейтинга обращали внимание на участие школ в федеральных и региональных проектах.