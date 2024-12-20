С углубленным изучением предметов, начальные, коррекционные: названы лучшие школы Пермского края

В министерстве образования Пермского края составили топ-100 лучших школ региона. Учебные заведения оценивали по итогам 2023 года: учитывалась организация профориентационной работы, особенности профильного обучения и воспитательной деятельности. Также составители рейтинга обращали внимание на участие школ в федеральных и региональных проектах.
Минобр выбрал 20 лучших школ Пермского края с углубленным изучением предметов. В десятку попали:
- СОШ № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики (Пермь),
- Лицей № 1 (Кунгур)
- Гимназия им. Алексея Кирьянова (Чайковский)
- Школа № 22 (Пермь)
- Гимназия № 17 (Пермь)
- Школа № 12 (Пермь)
- Гимназия № 3 (Пермь)
- Гимназия № 5 (Пермь)
- IT-школа с углубленным изучением информатики (Пермь)
- Гимназия № 1 (Соликамск)
Среди лучших средних общеобразовательных школ 60 учебных заведений. В топ-10 попали:
- «ЭнергоПолис» (Пермь)
- Бершетская средняя школа
- Бабкинская средняя школа
- Фроловская средняя школа «Навигатор»
- СОШ № 6 имени Героя России С. Л. Яшкина (Пермь)
- СОШ № 4 (Оса)
- СОШ № 131 (Пермь)
- СОШ № 10 (Кунгур)
- Гимназия № 3 (Кудымкар)
- Чердынская СОШ имени А. И. Спирина
В отдельный список выделили 15 лучших школ с начальным и основным образованием, вот топ-10:
- ООШ (основная общеобразовательная школа) № 7 (Чусовой)
- НОШ (начальная общеобразовательная школа) № 1 (Губаха)
- ООШ № 74 (пос. Калинино Чусовского округа)
- Медянская ООШ (Ординский округ)
- ООШ № 4 (Красновишерск)
- Покчинская ООШ имени Героя Социалистического труда И. И. Широкшина (Чердынский округ)
- Дубовская ООШ (Березовский округ)
- ООШ № 12 (Чайковский)
- Крыловская ООШ (Осинский округ)
- Бреховская ООШ (Суксунский округ)
Министерство образования отметило также пять лучших школ с адаптированными программам:
- Лысьвенская школа для детей с ОВЗ
- Киселевская школа-интернат (Суксунский округ)
- Специальная школа-интернат (Чернушинский округ)
- Белоевская школа-интернат (Кудымкарский округ)
- Краснокамская адаптивная школа-интернат
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