Появилось расписание полетов МКС над Пермью

Стало известно, когда Международную космическую станцию (МКС) смогут наблюдать жители Пермского края. В планетарии рассказали, что с 16 декабря начался период видимости МКС.
В планетарии предупредили, что указано примерное время видимости, оно будет действовать, если орбита МКС существенно не изменится:
- 17 декабря в 08:04
- 18 декабря в 08:50
- 19 декабря в 08:02
- 20 декабря в 08:48
- 21 декабря в 08:01
- 22 декабря в 08:47
- 23 декабря в 08:01
- 24 декабря в 08:46
- 25 декабря в 08:00
Отметим, что на борту МКС сейчас находятся семь человек: командир экспедиции Сунита Уильямс (США), Барри Уилмор (США), Алексей Овчинин (Россия), Иван Вагнер (Россия), Дональд Петтит (США), Николас Хейг (США), Александр Горбунов (Россия).
Информационный обзор редакции. 16+
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