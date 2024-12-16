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Появилось расписание полетов МКС над Пермью

Стало известно, когда Международную космическую станцию (МКС) смогут наблюдать жители Пермского края. В планетарии рассказали, что с 16 декабря начался период видимости МКС.

Роскосмос/ВКонтакте

В планетарии предупредили, что указано примерное время видимости, оно будет действовать, если орбита МКС существенно не изменится:

  • 17 декабря в 08:04
  • 18 декабря в 08:50
  • 19 декабря в 08:02
  • 20 декабря в 08:48
  • 21 декабря в 08:01
  • 22 декабря в 08:47
  • 23 декабря в 08:01
  • 24 декабря в 08:46
  • 25 декабря в 08:00

Отметим, что на борту МКС сейчас находятся семь человек: командир экспедиции Сунита Уильямс (США), Барри Уилмор (США), Алексей Овчинин (Россия), Иван Вагнер (Россия), Дональд Петтит (США), Николас Хейг (США), Александр Горбунов (Россия).

Информационный обзор редакции. 16+

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