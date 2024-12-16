Появилось расписание полетов МКС над Пермью

В планетарии предупредили, что указано примерное время видимости, оно будет действовать, если орбита МКС существенно не изменится:

17 декабря в 08:04

18 декабря в 08:50

19 декабря в 08:02

20 декабря в 08:48

21 декабря в 08:01

22 декабря в 08:47

23 декабря в 08:01

24 декабря в 08:46

25 декабря в 08:00

Отметим, что на борту МКС сейчас находятся семь человек: командир экспедиции Сунита Уильямс (США), Барри Уилмор (США), Алексей Овчинин (Россия), Иван Вагнер (Россия), Дональд Петтит (США), Николас Хейг (США), Александр Горбунов (Россия).

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