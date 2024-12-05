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В ботаническом саду расцвела «Лилия Вуду»: она издает запах гниющей плоти

В ботаническом саду ПГНИУ, в отделении полезных тропиков, зацвел Аморфофаллюс коньяк. Это необычное растение также называют «Лилия Вуду», «Дьявольский язык» или «Змеиная пальма».

Ботанический сад ПГУ
Ботанический сад ПГУ
Ботанический сад ПГУ

Но примечательно цветущее растение скорее не необычными названиями, а своим запахом. «По мере цветения вокруг аморфофаллуса распространяется сильный запах гниющей плоти, а на початке образуются липкие капли. Этим способом растение привлекает насекомых, переносящих пыльцу с мужских цветков на расположенные здесь же женские, при удачном опылении образуются множественные плоды», — объяснили в ботаническом саду.

Аморфофаллус выращивают в Китае, Корее и Японии как пищевое растение. Из клубней получают муку конняку (ее также зовут коньяк или конжак) — ее применяют в качестве пищевой добавки (загустителя Е425) и используют наравне с пектином, агар-агаром и желатином.

Информационный обзор редакции.

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