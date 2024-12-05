В ботаническом саду расцвела «Лилия Вуду»: она издает запах гниющей плоти

Но примечательно цветущее растение скорее не необычными названиями, а своим запахом. «По мере цветения вокруг аморфофаллуса распространяется сильный запах гниющей плоти, а на початке образуются липкие капли. Этим способом растение привлекает насекомых, переносящих пыльцу с мужских цветков на расположенные здесь же женские, при удачном опылении образуются множественные плоды», — объяснили в ботаническом саду.

Аморфофаллус выращивают в Китае, Корее и Японии как пищевое растение. Из клубней получают муку конняку (ее также зовут коньяк или конжак) — ее применяют в качестве пищевой добавки (загустителя Е425) и используют наравне с пектином, агар-агаром и желатином.

Информационный обзор редакции.