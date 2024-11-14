В нескольких пермских школах установят антивейп-датчики

Датчики срабатывают на появление дыма малой концентрации. На издаваемый звуковой сигнал будет реагировать дежурный учитель или школьный администратор. Затем с ребенком и родителями будут работать сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Первый датчик появился в одном из туалетов школы №42. Такие же устройства установят в школах №77 и №116. «В тестовом режиме апробируем датчики в нескольких школах, оценим эффективность. Конечно, это не все меры борьбы с употреблением табачных изделий и электронных сигарет школьниками», — пояснила начальник департамента образования администрации Перми Ольга Ершова.