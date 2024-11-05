Ученые политеха разработали систему, которая определит вес, рост и состояние человека через стену

Ученые пермского политеха нашли способ, с помощью которого можно определить поле человека, возникающее из-за электрической активности мозга и других органов. Его предложили фиксировать с помощью технологии хаос-ритмов.

Разработчики ПНИПУ создали установку для анализа структуры хаоса излучения человека. В системе есть устройство, которое создает внешнее электромагнитное поле и генерирует радиочастоты. Оно способно принимать хаотические сигналы от биообъектов, с помощью которых можно определить суммарную электрическую активность всех органов и тканей человека при взаимодействии с внешним полем и при его отсутствии. Программный комплекс обрабатывает и анализирует данные.

Ученые политеха поставили эксперимент, в котором участвовали мужчины 20 и 42 лет с разным весом и ростом. «По сравнению с биорадарами и подобными системами диагностики биообъектов, которые могут показать, например, что в соседнем здании есть два живых человека, наш прибор по их электромагнитному полю позволит определить их вес, рост, спят они или без сознания и определенные параметры здоровья», — рассказал профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктор технических наук Геннадий Цветков.

В политехе говорят, что технология хаос-ритмов применима в медицине для диагностики различных заболеваний на ранних и поздних стадиях, в том числе для выявления раковых клеток.

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