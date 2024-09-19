Выплата для молодых педагогов вырастет в два раза

В Пермском крае решено увеличить выплаты для молодых учителей, а также для докторов наук. Законопроекты приняли в краевом парламенте.

Единовременная выплата молодым педагогам выросла с 50 до 100 тыс. рублей. Ее получат учителя, если после окончания вуза впервые устроятся на работу по специальности. Но есть условие: нужно потом проработать в этой же школе или колледже три года.

С 20 до 30 тыс. рублей увеличится ежемесячная выплата докторам наук. Для этого нужно подтвердить свое трудоустройство на должностях научно-педагогических работников.

Увеличенные выплаты педагоги и доктора наук будут получать с января 2025 года.