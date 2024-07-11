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Наука и образование

Ученые отправятся исследовать малоизученное озеро на севере края

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Ученые местного отделения Русского географического общества и ПГНИУ отправятся в экспедицию на Чусовское озеро. Оно расположено на севере региона в Чердынском районе и еще мало изучено.

Это крупнейшее в истории региона комплексное исследование географического объекта. Во время экспедиции ученые займутся поисками артефактов древнего транспортного пути, изучат среду обитания жителей тех мест в древности (начиная с палеолита) и уточнят, как повлияла эта территория на формирования климата в регионе.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, работать будут четыре научные группы: «Озеро», «Берег», «Волок», «ООПТ». В них войдут: географы, геологи, историки, археологи, геофизики, экологи, музейные работники, водолазы и студенты старших курсов. Закончится экспедиция в конец июля.

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