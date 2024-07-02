Назван самый популярный вуз у абитуриентов

Стало известно, какой из пермских вузов стал лидером по количеству абитуриентов за первые недели приемной кампании. Как оказалось, поступить туда сложнее, чем в подобный московский университет.

Как сообщает «Эхо Перми» с отсылкой на министра образования Раису Кассину, пока среди пермских вузов лидирует Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ). Здесь с первого раза заполняются все бюджетные места, и желающих поступить много.

При этом министр образования отметила, что проходной балл в педуниверситете выше, чем в других регионов. «Например, чтоб поступить в московский вуз, можно средний балл иметь 139, а у нас 179. Мы теряем ребят. Поэтому мы тут тоже восстанавливаем справедливость и делаем все, чтобы ребята могли остаться у нас в Пермском крае, сдав на определенное количество баллов», — рассказала Раиса Кассина.

Отметим, что приемная кампания в пермские вузы началась с 20 июня. В минобре говорят, что сейчас абитуриент может подать документы в пять вузов, выбрав в каждом до пяти направлений подготовки.