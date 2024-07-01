В ботсаду распустилась «царица ночи»

В ботаническом саду ПГНИУ расцвел селеницереус. Это кактус, который распускается преимущественно ночью, его бутон увядает через несколько часов.

Аромат цветков напоминает шоколад. Цветение, как правило, начинается в начале мая. У крупных экземпляров может раскрыться до 50 бутонов, в пермском ботсаду одновременно распускались четыре.

Селеницереус называют еще «царицей ночи», но среди его имен известны также «лунный цереус», «цветущий в ночи», «луносвечевик». Родина растения — тропические влажные леса Центральной и Южной Америки.

Информационный обзор редакции.