Ученые обнаружили в Пермском крае новый вид змеи

В Пермском крае обнаружили нетипичный для региона вид змей — водяного ужа. Он обитает в Южной Европе, в Передней и Центральной Азии. В России эту змею можно встретить на приазовских и крымских лиманах, также ее видели в Астраханской области. Этот вид не ядовит и не опасен для человека.

Первую находку сделали случайно: во время весеннего выезда в 2019 году студентка поймала змею для замеров. Но определить ее вид не смогла, поэтому обратилась к руководителю.

«Внешне змея напоминала черную морфу обыкновенной гадюки, однако это однозначно была не гадюка. Беглый осмотр пойманной рептилии выявил морфологические черты, характерные для представителей рода Ужи, но, судя по особенностям окраса и фолидоза, это был не обыкновенный уж, часто встречающийся у нас, а водяной. Особь была взята нами с собой для подробного изучения, через неделю мы вернули ее на место», – рассказал доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии биологического факультета ПГНИУ Николай Четанов.

В 2024 году исследователи встретили спаривающуюся пару змей, рассказали в пресс-службе ПГНИУ. Но пока рано с полной уверенностью называть находку водяным ужом. Хотя морфологические признаки указывают именно на него, змею ждет генетический анализ.

В Пермском крае обитает три вида змей: обыкновенная гадюка, обыкновенная медянка и обыкновенный уж.