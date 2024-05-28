Школу в аварийном здании на Сибирской реорганизуют

Школу №21, которая находится в аварийном историческом здании на Сибирской, объединят с Дягилевской гимназией. Это случится с 1 сентября 2025 года. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, такое решение было принято после проверки фактической укомплектованности школ в центре Перми.

Причиной реорганизации школы №21 стало снижение количества учеников и связное с этим уменьшение зарплат учителей и других работников. Кроме того, проект реконструкции здания школы №21 снова получил отрицательное заключение государственной экспертизы. «Результаты инженерных изысканий не соответствуют требованиям технических регламентов, санитарных норм и других правил. Это говорит о том, что организация современных образовательных условий, отвечающим всем требованиям, в здании на ул. Сибирской, 23, невозможна», — пояснили в департаменте образования.

Реорганизация будет проходить в течение сентября – декабря 2024 года. Учащимся 1-4 классов предложат перейти в школу №28 целыми классами, ученики среднего и старшего звена будут зачислены в Дягилевскую гимназию. Но также будут принимать индивидуальные пожелания по переводу в другие городские школы. Педагогический состав обещали не сокращать, а всю сложившуюся систему допобразования сохранить. В том числе детям предложат новые программы на базе Дворца детского юношеского творчества, который находится по соседству.

Что касается музея Дягилева, то его сохранят. Сейчас администрация гимназии направила заявку на регистрацию в федеральном реестре школьных музеев. Власти города пообещали, что помещения не будут использовать под учебные классы. Для учеников школы №21 выделят восемь кабинетов на четвертом этаже в новом корпусе Дягилевской гимназии.

Здание школы №21, расположенное на Сибирской, 23, признано объектом культурного наследия регионального назначения. В 2020 году выяснилось, что спортзал и библиотека находятся в аварийном состоянии, есть и другие проблемы в основном здании учебного заведения. В начале 2022 года его закрыли на капремонт, а учеников отправили в школы №28 и 61. В мае того же года власти объявили аукцион на 8,9 млн рублей, на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия.