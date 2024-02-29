За год в Пермском крае вырос спрос на репетиторов

За год спрос на репетиторов в Пермском крае вырос на 44%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса онлайн-рекрутинга HeadHunter.

В сфере репетиторства было размещено почти 170 вакансий. В то время как в целом в России в 2023 году их было почти 11 тыс. Рост составил 60% по сравнению с 2022 годом.

Репетиторство востребовано как в онлайн, так и в офлайн форматах. Предложенная медианная зарплата таких специалистов в Пермском крае чуть превысила 54 тыс. рублей. Этот показатель больше на 4%, чем уровень прошлого года.

Что касается вакансий учителей и преподавателей, то их в Пермском крае было опубликовано 290. И этот показатель больше, чем в предыдущем году на 15%.