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Наука и образование

На ремонт ПГНИУ выделят 270 миллионов рублей

правительство Пермского края

На реконструкцию зданий на территории ПГНИУ выделяют 270 млн рублей. Вопросы стратегии развития обсуждались на заседании наблюдательного совета вуза.

Деньги на реконструкцию двух корпусов  – № 2 и №4 – выделят из регионального бюджета. Оба здания являются объектами культурного наследия.

Также планируется привлекать средства для развития ботанического сада ПГНИУ. Он считается старейшим на Урале. По словам и. о. ректора Игоря Германова, по этому поводу уже ведутся переговоры с индустриальными партнерами.

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