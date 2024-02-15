Пермские ученые придумали, как строить крепкие снежные дома

Ученые ПНИПУ придумали новый способ строительства снежных сооружений. Он позволяет создавать объекты более прочными и в более короткие сроки.

Сейчас популярны два метода строительства. Первый подразумевает возведение снежных блоков, как для иглу, второй – создание опалубки, которую заполняют снегом и оставляют на длительное время для того, чтобы он уплотнился в блок. Учение ПНИПУ применили собственную установку прессования снега. Она состоит из корпуса, образованного верхней, а также боковыми стенками. Две параллельные из них двигаются навстречу друг другу с помощью винтовых шпилек. В фанерные стенки под металлический лист уложен греющий электрический кабель.

«Мы выяснили, что с помощью устройства для уплотнения снега можно возводить сооружения высотой до 3 м. Они могут иметь наклон, но со временем он будет увеличиваться. Оптимальное время нагрева и прессования горизонтальных блоков — не более 40 минут, время прессования вертикальных блоков — 20 минут. Прочность на сжатие снегоблоков можно сравнить с прочностью ячеистого автоклавного газобетона», — объясняет кандидат технических наук, доцент кафедры общей физики ПНИПУ Олег Зверев.

Новый способ можно применять в холодных регионах России для строительства временных сооружений, например, зимнего гаража. А в Заполярье, по данным ученых, такое сооружение может простоять 10 месяцев. В более теплых регионах способ можно использовать для арт-объектов и декоративных конструкций. При оттепелях прочность конструкции снижается практически до нуля.