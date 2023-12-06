18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Пермским студентам-медикам увеличат дополнительные выплаты

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

unsplash.com

В Прикамье предложено увеличить размер дополнительных стипендий для студентов-медиков, заключивших договоры о целевом обучении с министерством здравоохранения. Инициативу внес в краевой парламент губернатор Дмитрий Махонин. Об этом сообщил «Рифей-Пермь».

Согласно предложению, студенты специалитета и бакалавриата получат 8 тысяч рублей за первый семестр и 14 тысяч рублей за второй, в то время как ординаторы получат 28 тысяч рублей за первый семестр и 49 тысяч рублей за второй. Если законопроект будет принят, увеличенные стипендии начнут выплачиваться с января 2024 года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: