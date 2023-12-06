Пермским студентам-медикам увеличат дополнительные выплаты

В Прикамье предложено увеличить размер дополнительных стипендий для студентов-медиков, заключивших договоры о целевом обучении с министерством здравоохранения. Инициативу внес в краевой парламент губернатор Дмитрий Махонин. Об этом сообщил «Рифей-Пермь».

Согласно предложению, студенты специалитета и бакалавриата получат 8 тысяч рублей за первый семестр и 14 тысяч рублей за второй, в то время как ординаторы получат 28 тысяч рублей за первый семестр и 49 тысяч рублей за второй. Если законопроект будет принят, увеличенные стипендии начнут выплачиваться с января 2024 года.