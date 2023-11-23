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Пермские вузы планируют создать совместный центр компетенций

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unsplash.com

Президиум Совета ректоров Пермского края провел заседание, посвященное обсуждению реализации федеральных и национальных проектов в регионе. Об этом сообщил «Коммерсант-Прикамье». Все девять государственных вузов Пермского края активно участвуют в реализации 15 нацпроектов в образовании, здравоохранении, социальном благополучии, культуре, спорте и других областях.

Возможным механизмом станет создание межвузовского кампуса центра компетенций для совместной проектной деятельности вузов. Обсуждение данного вопроса планируется на декабрь 2023 года в рамках Стратегической сессии по реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» в Перми.

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