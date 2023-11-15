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В Перми выделили бюджет на оснащение трех школ

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unsplash.com

Городская дума Перми планирует выделить более 134 млн рублей на оснащение трех школ. Комитет по социальной политике поддержал продление добровольных расходных обязательств до 2026 года. Об этом сообщило издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на  и.о. начальника департамента образования администрации Перми Ольга Ершова.

Город предложил включить в список еще три учреждения: корпуса школ № 55 и № 146, а также корпус лицея № 3. Предполагается, что средства будут направлены из городского бюджета, включая 54,6 млн в 2024 году, 26 млн в 2025 году и еще 54,6 млн в 2026 году. Окончательное решение ожидается на пленарном заседании в ноябре.

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