Победителями конкурса «Большая перемена» стали пермские школьники

В международном детском центре «Артек» прошло награждение победителей и призеров Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди старшеклассников. Семь пермских школьников заняли призовые места. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.

Финалистами стали 17 школьников из Перми, Пермского, Октябрьского, Чайковского, Соликамского и Очерского округов. Учащиеся пермского лицея лицея №4, гимназии №31 и чайковской школы 10 выиграли по 1 млн рублей на образование, а также получили дополнительные баллы при поступлении в вузы. Победителями среди 9-10 классов стали школьники из пермских школ №93, №102 и Култаевской школы. Они получат по 200 тыс. рублей на образование.