18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Пять школ Перми откроют профильные медицинские классы

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

unsplash.com

Пять школ Пермского края выиграли конкурс на получение финансирования для оборудования профильных медицинских классов в 2024 году. Об этом сообщили в региональном Министерстве образования и науки. Медицинские классы откроются в пермской гимназии №6, Верещагинском образовательном комплексе, школе № 5 города Чусового, Кочевской школе и Октябрьской школе №1.

Учреждения получат 10,5 млн руб. из регионального бюджета и 3,5 млн руб. — из муниципального. Студенты 10-11 классов смогут изучать медицинские предметы на современном оборудовании и получать практическое обучение от врачей и преподавателей университетов Перми.

Подобные медицинские классы уже успешно функционируют в регионе: в Перми (школа №6, лицей №2, школа №76 и «Приоритет»), Кудымкаре (гимназия №3), Соликамске (гимназия №1), Березниках (школа №8), Чайковском (школа №10), Лысьве («Вектория») и Кунгуре (гимназия №16).

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: