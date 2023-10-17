Пять школ Перми откроют профильные медицинские классы

Пять школ Пермского края выиграли конкурс на получение финансирования для оборудования профильных медицинских классов в 2024 году. Об этом сообщили в региональном Министерстве образования и науки. Медицинские классы откроются в пермской гимназии №6, Верещагинском образовательном комплексе, школе № 5 города Чусового, Кочевской школе и Октябрьской школе №1.

Учреждения получат 10,5 млн руб. из регионального бюджета и 3,5 млн руб. — из муниципального. Студенты 10-11 классов смогут изучать медицинские предметы на современном оборудовании и получать практическое обучение от врачей и преподавателей университетов Перми.

Подобные медицинские классы уже успешно функционируют в регионе: в Перми (школа №6, лицей №2, школа №76 и «Приоритет»), Кудымкаре (гимназия №3), Соликамске (гимназия №1), Березниках (школа №8), Чайковском (школа №10), Лысьве («Вектория») и Кунгуре (гимназия №16).