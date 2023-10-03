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Пермский край представляет свои разработки на выставке в ОАЭ

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пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В Абу-Даби 2 октября началась 27-я Международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023, в которой участвуют 11 компаний Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. 

На стенде Пермского края представлены компании, которые демонстрируют свои новейшие разработки и технологии для топливно-энергетического комплекса. Пермский край – единственный российский регион, участвующий в мероприятии. В прошлом году предприятия Пермского края заключили контракты на 1,2 млрд рублей и продолжают расширять свои контакты на ADIPEC 2023.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 12+

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