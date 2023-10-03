Пермский край представляет свои разработки на выставке в ОАЭ

В Абу-Даби 2 октября началась 27-я Международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023, в которой участвуют 11 компаний Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.

На стенде Пермского края представлены компании, которые демонстрируют свои новейшие разработки и технологии для топливно-энергетического комплекса. Пермский край – единственный российский регион, участвующий в мероприятии. В прошлом году предприятия Пермского края заключили контракты на 1,2 млрд рублей и продолжают расширять свои контакты на ADIPEC 2023.