Пермские вузы начнут продвигать за рубежом

Власти Прикамья и Россотрудничество подписали соглашение о взаимодействии на площадке саммита «Россия-Африка» для продвижения пермских вузов за рубежом. Целью является привлечение иностранных студентов в пермские вузы за счет увеличения целевых мест, выделяемых иностранцам. Об этом сообщает сайт губернатора и Правительства Пермского края.

Пермские вузы уже сотрудничают с зарубежными научно-образовательными и индустриальными партнерами более чем в 30 странах мира, включая академические и студенческие обмены, программы двойных дипломов и научно-исследовательское сотрудничество.