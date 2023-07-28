18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Пермские вузы начнут продвигать за рубежом

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

unsplash.com

Власти Прикамья и Россотрудничество подписали соглашение о взаимодействии на площадке саммита «Россия-Африка» для продвижения пермских вузов за рубежом. Целью является привлечение иностранных студентов в пермские вузы за счет увеличения целевых мест, выделяемых иностранцам. Об этом сообщает сайт губернатора и Правительства Пермского края.

Пермские вузы уже сотрудничают с зарубежными научно-образовательными и индустриальными партнерами более чем в 30 странах мира, включая академические и студенческие обмены, программы двойных дипломов и научно-исследовательское сотрудничество.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: