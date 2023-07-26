В этом году все учреждения культуры Перми войдут в проект «Пушкинская карта»

В этом году планируется вовлечь в программу «Пушкинская карта» 100% учреждений культуры Пермского края. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства каря.

Как доложила глава краевого Минкульта Алла Платонова, за время действия программы к ней присоединились более 190 культурных учреждений по всему Пермскому краю. Всего за эти три года в региональной афише «Пушкинской карты» зарегистрировано свыше 5,5 тыс. мероприятий.

Количество выданных карт в регионе постоянно растет: если в 2021 году ее получили 67 тыс. человек, то в прошлом году эта цифра уже превысила 138 тыс. ребят. В 2023 году количество держателей «Пушкинской карты» достигло 147 тыс. Это составляет около 60% всех жителей региона от 14 до 22 лет. По этому показателю Пермский край в федеральном рейтинге регионов поднялся с 46 места до 16 места.

Напомним, проект действует с 2021 года по инициативе Президента России Владимира Путина. С помощью «Пушкинской карты» молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет за счет государства могут приобретать билеты на культурные мероприятия в музеях, кинотеатрах, театрах, домах культуры, кинозалах и других учреждениях. На каждую карту зачисляется 5 тыс. руб.