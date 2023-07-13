Пермский краевой институт повышения квалификации закроют

В Перми до конца 2023 года планируется ликвидировать ГАУ «Институт повышения квалификации — РМЦПК», являющийся государственным учреждением. Данный шаг был принят министерством образования Прикамья, которое является учредителем института. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По словам Министерства, из-за осуществляемых функций институт не может быть госучреждением, однако его коллектив может создать частное образовательное учреждение. Ряд руководителей промышленных предприятий Перми считают, что данное решение нецелесообразно и направили письма в адрес региональных властей. Также наблюдательный совет РМЦПК предлагает реструктуризировать институт.