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Проректором по научной деятельности в ПГНИУ назначен профессор из Москвы

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Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

Профессор Владимир Ирха, который ранее работал проректором по науке в Московском государственном университете технологий и управления, назначен на должность проректора по научной деятельности в Пермском университете. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Владимир Ирха – кандидат физико-математических наук, имеет более 80 научных работ, 36 из которых входят в международные базы цитирования. Сергей Пьянков, предыдущий проректор, теперь руководит межвузовским учебно-научным направлением «Пространство Пармы» студенческого кампуса.

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