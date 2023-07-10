Власти Перми согласовали место строительство нового планетария

Правительство Пермского края согласовало участок для строительства нового планетария. Объект разместится через дорогу от ТЦ «iMALL Эспланада», на пересечении улиц Петропавловской и Попова, сообщает издание «Новый компаньон».

Для реализации проекта требовалась смена зонирования. Так, власти города установили на участке Слудской горки зону, где разрешается строить недвижимость с широким спектром видов административного, общественного, культурного и коммерческого использования регионального и местного значения. Постановление правительства вступит в силу 15 июля.

Строительством займется московская компания «Галатэя». Вместительность нового планетария составит 140 зрителей, купол будет в диаметре 19 метров. Строительство оценивается в 100 миллионов рублей. Работы должны начаться в этом году и завершиться в 2024.