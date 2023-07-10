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В Перми началась подготовка будущего студенческого кампуса

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Сайт губернатора и Правительства Пермского края

Администрация края сообщает, что инженерные изыскания на площадке будущего межвузовского студенческого кампуса в Перми начались сегодня, 10 июля. Изыскания пройдут в два этапа и закончатся в конце сентября. Площадь участка под кампус составляет 20 гектаров, а заключенный договор аренды участка в Камской долине между концессионером и Пермским краем дает возможность начать реализацию проекта.

Реализация проекта начнется в 2024 году, а к 2023 году должна быть готова проектно-сметная документация. Кампус будет включать в себя гостиничный комплекс, спортивный, учебно-лабораторный комплексы с технопарком и конгресс-холлом. Ожидается, что после оснащения корпусов, кампус начнет принимать студентов в конце 2026 года. Кампус объединит восемь пермских вузов.

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