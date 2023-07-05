В профильные школы при пермских вузах наберут 425 человек

Пермский край планирует набрать 425 учеников десятых классов в профильные школы при местных вузах на 2023-2024 учебный год. В прошлом году было отобрано 200 учеников, когда был запущен эксперимент с профильными школами. Раиса Кассина, министр образования Пермского края, сообщила об этом на заседании регионального правительства.

По словам Кассиной, профильные школы были открыты год назад как структурные подразделения вузов. Цель проекта состоит в том, чтобы талантливые дети выбирали для себя университеты в Перми после окончания школы. Во время обучения они будут погружены в университетскую среду, а курсы им будут читать преподаватели высшей школы.