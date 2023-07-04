18 пермских школ готовятся открыть продленку

В сентябре в пермских школах стартует проект «Умная продленка». Как сообщили в городском департаменте образования, в 2023-2024 годах группы продленного дня будут открыты в 18 образовательных учреждениях.

Решение о группах продленного дня и их режиме принимается с учетом мнения родителей и законных представителей детей. Школы будут использовать свои помещения для групп продленного дня, а также рассматривается возможность открытия продленки на базе детских садов, расположенных рядом со школами.