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18 пермских школ готовятся открыть продленку

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unsplash.com

В сентябре в пермских школах стартует проект «Умная продленка». Как сообщили в городском департаменте образования, в 2023-2024 годах группы продленного дня будут открыты в 18 образовательных учреждениях.

Решение о группах продленного дня и их режиме принимается с учетом мнения родителей и законных представителей детей. Школы будут использовать свои помещения для групп продленного дня, а также рассматривается возможность открытия продленки на базе детских садов, расположенных рядом со школами.

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