В Пермском крае с нового учебного года детей будут обучать фармацевтике

В Пермском крае с начала учебного года планируется открыть специализированный фармацевтический класс. Планируется, что он будет создан в качестве пилотного на базе одной из школ. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

За счет средств краевого бюджета класс будет оснащен современным специализированным оборудованием и всем необходимым инвентарем.

В рамках учебной программы, помимо углубленного изучения биологии и химии, старшеклассники будут проходить профессиональные пробы и практики, выполнять учебно-исследовательские работы, участвовать в предметных олимпиадах и конкурсах, а также посещать профориентационные экскурсии.

Заявиться на конкурсный отбор, который пройдет в сентябре, сможет любая школа, в которой будет открыт такой класс.