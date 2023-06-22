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Наука и образование

В Пермском крае с нового учебного года детей будут обучать фармацевтике

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Сайт губернатора и правительства Пермского края

В Пермском крае с начала учебного года планируется открыть специализированный фармацевтический класс. Планируется, что он будет создан в качестве пилотного на базе одной из школ. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

За счет средств краевого бюджета класс будет оснащен современным специализированным оборудованием и всем необходимым инвентарем.

В рамках учебной программы, помимо углубленного изучения биологии и химии, старшеклассники будут проходить профессиональные пробы и практики, выполнять учебно-исследовательские работы, участвовать в предметных олимпиадах и конкурсах, а также посещать профориентационные экскурсии.

Заявиться на конкурсный отбор, который пройдет в сентябре, сможет любая школа, в которой будет открыт такой класс.

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