В Перми часть детских садов планируется переоборудовать в начальную школу

Власти Перми спрогнозировали нагрузку на сеть детских садов и школ на следующие 10 лет, учитывая демографическую ситуацию в регионе. Согласно прогнозу, к 2029 году численность постоянного населения Перми с 1 027,2 тыс. сократится до 1 013,7 тыс. человек. Об этом сообщают авторы программы комплексного развития социальной инфраструктуры Перми.

Из-за демографического спада, который начался во второй половине прошлого десятилетия, нагрузка на сеть детских садов уже начинает снижаться, а нагрузка на школьное звено (возраст от 7 до 18 лет) продолжает расти.

Чтобы справиться с этим вызовом, к 2035 году часть детских садов планируется переоборудовать в начальную школу. Так, часть невостребованных помещений планируется перепрофилировать под классы начальной школы, группы продленного дня и центры допобразования.