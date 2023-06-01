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Пермский край завоевал гран-при в финале Студенческой весны

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Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

В Перми 31 мая прошла торжественная Церемония закрытия XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Лауреатами фестивали стали участники по 10 творческим направлениям.  По итогам фестиваля в общекомандном зачете Гран-при завоевал Пермский край.

Национальный финал объединил финалистов из более чем 3,5 тыс. конкурсантов из 82 регионов и 750 образовательных учреждений России. Самые большие делегации на фестивале представили Пермский край — 118, Республика Татарстан — 95, Республика Бурятия — 92, Красноярский край — 91, Ростовская область, Тюменская область, Республика Башкортостан — 90. Впервые в Национальном финале фестиваля приняли участие ребята из Запорожской области. Всего в программе было представлено более 1,5 тыс. конкурсных работ.

Следующий регион, который примет XXXII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов вузов в 2024 году, станет Саратовская область. 

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