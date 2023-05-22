В космос полетит ракета «Союз-2.1а» с логотипом «Пермь-300»

На космодроме Байконур завершили установку космической ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23». На судно нанесены символы в честь 300-летию Перми и 60-летия первого полета в космос женщины Валентины Терешковой. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

В «Роскомосе» рассказали, пуск ракеты запланирован на 24 мая в 15:56 по московскому времени. На «Прогрессе МС-23» предстоит доставить свыше 2,4 тонн грузов на Международную космическую станцию, в том числе около 500 кг топлива для дозаправки станции, порядка 630 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также более 1,3 кг ресурсного оборудования и инструментов, расходных материалов и укладок для проведения научных экспериментов, предметов одежды, продуктов питания и санитарно-гигиенических средств для обеспечения работы и жизнедеятельности экипажа 69-й длительной экспедиции.