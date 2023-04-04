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В Перми запустили производство графена

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gettyimages.com

Пермское предприятие «Силур» запустил опытно-промышленный участок производства графенового материала. Как сообщили интернет-газете «Текст» в компании, производство рассчитано пока на выпуск до 100 кг материала в месяц. Графеновый материал будет выпускаться в виде нанопластин многослойного графена толщиной до 30 нанометров.

Первые партии хотят использовать для модернизации литий-ионных батарей, создания электропроводящих красок и чернил для гибкой печатной электроники и экранирующих покрытий.

Информационный обзор редакции

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