В Перми запустили производство графена

Пермское предприятие «Силур» запустил опытно-промышленный участок производства графенового материала. Как сообщили интернет-газете «Текст» в компании, производство рассчитано пока на выпуск до 100 кг материала в месяц. Графеновый материал будет выпускаться в виде нанопластин многослойного графена толщиной до 30 нанометров.

Первые партии хотят использовать для модернизации литий-ионных батарей, создания электропроводящих красок и чернил для гибкой печатной электроники и экранирующих покрытий.

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