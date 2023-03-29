Фестиваль о науке FUTURE.DOC объявил программу лекций и дискуссий в Перми

Международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC, который пройдет в Перми с 7 по 13 апреля, объявил программу событий и дискуссий. Как сообщают в пресс-службе фестиваля, в научной программе примут участие эксперты из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Перми.

На FUTURE.DOC пройдут встречи с путешественником Андреем Тюлькиным, который на велосипеде проехал путь от Перми до Сингапура, семьей Клочковых, которые сделали кругосветку на яхте, и со специалистами центра арктического туризма «Грумант», которые живут и работают на архипелаге Шпицберген.

Свои лекции прочитают специалисты в искусственном интеллекте, испытатели, которые примеряют на себя условия космической изоляции, исследователи космоса. В их числе Наталья Столбова, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и права ПНИПУ, сотрудники Института медико-биологических проблем РАН Олег Волошин и Виктория Кириченко и другие.

Площадкой фестиваля станет культурное пространство «Часовой завод», события также пройдут в частной филармонии «Триумф» и в детском технопарке «Кванториум Фотоника».

Напомним, в рамках фестиваля пройдут кинопоказы научно-популярного кино.

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