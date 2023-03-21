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До конца года в Перми завершится строительство нового корпуса школы дизайна «Точка»

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Telegram-канал Алексея Дёмкина

Строительство нового корпуса школы дизайна «Точка» на бульваре Гагарина, 75а в Перми завершится до конца 2023 года. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Демкин.

В ноябре 2022 года были забиты первые сваи, сейчас строительство ведется уже на уровне третьего этажа. Выполнен монтаж колонн каркаса 1, 2 и 3 ярусов, завершается монтаж плит перекрытия 3 этажа. Параллельно идет кладка наружных стен.

Отметим, корпус рассчитан на 1 050 учеников. В четырехэтажном здании, помимо учебных классов, разместятся два спортзала, танцевально-гимнастический зал, столовая, актовый зал с эстрадой. На территории появится спортивная зона с футбольным полем площадками для игры в волейбол или баскетбол и уличные тренажеры.

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