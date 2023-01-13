В Камской долине начали готовить площадку под строительство межвузовского студенческого кампуса

В пермском микрорайоне Камская долина начали готовить площадку под строительство межвузовского студенческого кампуса. На участке площадью около 118 тыс. кв. метров, ограниченной улицей Маршала Жукова, установлена территориальная зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов ЦС-2. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Пермский край получит федеральное софинансирование на реализацию этого проекта. Ориентировочная стоимость студенческого городка оценивается в 28,5 млрд рублей.

На территории межвузовского городка разместятся жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей, конгресс-холл, учебно-лабораторные пространства, технопарк, конгресс-холл, спорткомплекс с бассейном и стадионом. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. метров.