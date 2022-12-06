В 40 школах Пермского края объявлен карантин

В Пермском крае 40 школ закрыты на карантин из-за ОРВИ. Ученики 76 классов разных школ региона ушли на вынужденные каникулы. Как сообщает краевой Роспотребнадзор, школы, в которых детей отправили на карантин, находятся в Перми, Березниках, Соликамске, а также в Кунгурском, Пермском и Краснокамском округах.

По данным Роспотребнадзора, с 28 ноября по 4 декабря в Пермском крае зафиксировано 23 528 случаев ОРВИ. Это на 16,1% больше, чем неделей ранее. Кроме того, в регионе за неделю были выявлены 27 случаев гриппа H1N1, который называют свиным гриппом.