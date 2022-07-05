В Перми пройдет профессиональная конференция Ural Digital Weekend

Конференция разделена на три тематических потока: «Разработка», «Воркшопы и мастер-классы», «Управление бизнесом» и будет полезна начинающим и опытным разработчикам, также основателям и менеджерам компаний, занимающимся заказной разработкой программного обеспечения.

В секции «Разработка» выступят спикеры из известных ИТ-компаний: Андрей Смирнов, руководитель управления клиентской разработки в X5 Group и ведущий подкаста Frontend Weekend, Фёдор Борщёв, cооснователь «Федя и Самат», руководитель «Школы Сильных Программистов» и автор одноименного телеграм-канала, Константин Носов, Senior Frontend Developer в компании Яндекс, Владимир Витковский, руководитель направления разработки Observability-платформы в Ozon, Глеб Михеев, СТО в Skillbox Holding, основатель агентства Beta, руководитель программного комитета FrontendConf, Виктор Корейша, ведущий подкаста о жизни в IT «Кода кода», Артем Марков, Senior Сlojure developer в Flexiana, Сергей Ufocoder Иванов, разработчик AdTech Holding, автор телеграм-канала UfoStation, Артур Геращенко, руководитель направления разработки в Centra.ai, и Андрей Гладко, frontend-разработчик в DecorMatters.

В секции «Воркшопы и мастер-классы» на протяжении дня в серии последовательных воркшопов Владилен Минин (основатель Result School и автор одноименного YouTube-канала) и ведущие разработчики из Spectr и VK Cloud Solutions совместно разработают интерактивное веб-приложение.

Алексей Цыкарев, основатель IT-компании Spectr:

— Мы занимаемся разработкой цифровых сервисов для бизнеса, и люди в нашей работе — это самое главное. Мы много внимания уделяем развитию компетенций наших сотрудников, но помимо этого нам очень важно развивать IT-сообщество нашего региона.

На Ural Digital Weekend мы собрали максимально сильный состав спикеров, каждый из которых — бесспорный эксперт в своей области. Я уверен, что конференция станет точкой притяжения для разработчиков и управленцев не только нашего края, но и всей России.

В секции «Управление бизнесом» представители продакшнов разного масштаба с инхаус-разработкой расскажут о своем опыте: формирование структуры продакшна (архитектура, оргструктура, отделы и юниты), организация и оптимизация бизнес-процессов, делегирование, выращивание команды, метрики, драйверы роста. Обсудят инструменты, подходы и процессы, которые помогают масштабировать компанию и сохранять эффективность управления даже в условиях глобальной неопределенности.

Ключевой партнер конференции — федеральный оператор телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру Бизнес». Описание, программа и регистрация на сайте конференции.